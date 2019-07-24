«Безопасный город». На покупку машин скорой помощи выделят 35 миллионов сомов

На улучшение материально-технической базы скорой медицинской помощи планируют выделить 35 миллионов сомов. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, проект «Безопасный город» дает результаты. После его запуска на 61 процент уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий на тех участках, где установлены камеры. Число жертв сократилось на 59 процентов.

«Сейчас начинается второй этап проекта. Кабмин решил направить часть денег от штрафов за нарушения Правил дорожного движения в рамках проекта «Безопасный город» на покупку машин скорой помощи», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Напомним, что решением правительства после оплаты штрафа 50 процентов от суммы, остающейся на счете Министерства финансов после перераспределения всем заинтересованным сторонам, будет направлено Фонду обязательного медицинского страхования для приобретения машин скорой помощи. Их оснастят необходимым медицинским оборудованием. На эти же средства будут открывать новые станции скорой помощи.