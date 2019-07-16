09:27
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Лесные земли с особым статусом предлагается запретить передавать под застройки

На общественное обсуждение вынесены поправки в Закон «Об особом статусе реликтовых орехоплодовых лесов Арсланбоб и Сары-Челек. Автором выступает депутат парламента Алмазбек Эргешов.

По его словам, изменения разработаны в целях сохранения единственных в мире реликтовых орехоплодовых лесов Арсланбоб и Сары-Челек, а также для развития туризма и продвижения имиджа «Кыргызстан — страна зеленой экономики».

Читайте по теме
Цифра дня. 7 429 незаконных построек на землях лесного фонда и заповедников

«Законопроектом предусматривается запрет на перевод лесных земель с особым статусом, на любое строительство, размещение промышленных и производственных объектов и техники в лесах, а также предоставляются льготы в виде освобождения от уплаты налога на прибыль юридическим и физическим лицам, экономическая деятельность которых осуществляется на территории лесов Арсланбоб и Сары-Челек и направлена на развитие экологического туризма. Освобождаются от налогов и те предприниматели, кто привлекает местное население к формированию туристской инфраструктуры. В качестве гидов, к примеру», — пояснил Алмазбек Эргешов.

Он добавил, что жители села возле Сары-Челекского заповедника просят также отдавать 20-30 процентов от средств, поступающих от туристов, на увеличение зарплат лесников. 
Ссылка:
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
В заповеднике «Дашман» проведут экологическую акцию и субботник
Переселение маралов. Как они прижились на новом месте и зачем ходят в село
Цифра дня. 7 429 незаконных построек на землях лесного фонда и заповедников
Депутат Жогорку Кенеша вновь требует превратить заповедник «Дашман» в парк
В заповеднике Сары-Челек браконьеры незаконно ловили рыбу. Им помогали егеря
Судьба природного заповедника «Дашман» решится в сентябре
Чиновники объяснили, за что при въезде в заповедник «Хан-Тенгри» взимают 5 тысяч
За вход в заповедник «Энильчек» установили плату 5 тысяч сомов. Туристы против
Неделя-24: что вы могли пропустить
Заповедник «Дашман» под угрозой. Значит, это кому-нибудь нужно?
Популярные новости
Алмамбет Шыкмаматов рассказал, почему &laquo;Ата Мекен&raquo; ушла в&nbsp;оппозицию Алмамбет Шыкмаматов рассказал, почему «Ата Мекен» ушла в оппозицию
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;8-12 июля Кыргызстан: кадровые перестановки за 8-12 июля
Казахстан упростит проезд большегрузов из&nbsp;Кыргызстана по&nbsp;своей территории Казахстан упростит проезд большегрузов из Кыргызстана по своей территории
Политика Китая в&nbsp;Синьцзяне. Кыргызстан воздержался от&nbsp;поддержки КНР Политика Китая в Синьцзяне. Кыргызстан воздержался от поддержки КНР
Бизнес
World of&nbsp;Tanks, YouTube и&nbsp;не&nbsp;только... GAMER от&nbsp;О! круто прокачан! World of Tanks, YouTube и не только... GAMER от О! круто прокачан!
В&nbsp;ряде стран снижены цены на&nbsp;роуминг от&nbsp;MegaCom В ряде стран снижены цены на роуминг от MegaCom
Изменения в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; и&nbsp;&laquo;БТА Банке&raquo; откроют больше возможностей для клиентов Изменения в «Бакай Банке» и «БТА Банке» откроют больше возможностей для клиентов
13&nbsp;магазинов O!Store на&nbsp;Иссык-Куле помогут вам стать мобильными! 13 магазинов O!Store на Иссык-Куле помогут вам стать мобильными!