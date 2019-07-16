Лесные земли с особым статусом предлагается запретить передавать под застройки

На общественное обсуждение вынесены поправки в Закон «Об особом статусе реликтовых орехоплодовых лесов Арсланбоб и Сары-Челек. Автором выступает депутат парламента Алмазбек Эргешов.

По его словам, изменения разработаны в целях сохранения единственных в мире реликтовых орехоплодовых лесов Арсланбоб и Сары-Челек, а также для развития туризма и продвижения имиджа «Кыргызстан — страна зеленой экономики».

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«Законопроектом предусматривается запрет на перевод лесных земель с особым статусом, на любое строительство, размещение промышленных и производственных объектов и техники в лесах, а также предоставляются льготы в виде освобождения от уплаты налога на прибыль юридическим и физическим лицам, экономическая деятельность которых осуществляется на территории лесов Арсланбоб и Сары-Челек и направлена на развитие экологического туризма. Освобождаются от налогов и те предприниматели, кто привлекает местное население к формированию туристской инфраструктуры. В качестве гидов, к примеру», — пояснил Алмазбек Эргешов.

Он добавил, что жители села возле Сары-Челекского заповедника просят также отдавать 20-30 процентов от средств, поступающих от туристов, на увеличение зарплат лесников.