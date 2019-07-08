10:23
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Смартфон от Сооронбая Жээнбекова. В Бишкеке поздравляют лучших выпускников школ

В государственной резиденции «Ала-Арча-1» начинается награждение выпускников школ республики, получивших наивысшие баллы по результатом Общереспубликанского тестирования.

На встречу с президентом приглашены 52 обладателя золотых сертификатов и 13 лучших выпускников региональных учебных заведений. Всем им подарят смартфоны.

Отметим, что по результатам ОРТ 2019 года лучшие показатели полученных знаний у международного образовательного учреждения «Сапат». Восемнадцать учеников этой школы получили золотые сертификаты. Среди лучших также представители региональных учебных заведений. Ученики авторского лицея имени Е.Б.Якира № 61 занимают 17-18-е и 21-е места.
Ссылка:
просмотров: 437
Версия для печати
Материалы по теме
На какие специальности можно поступить без результатов ОРТ, сообщили в Минобразе
Цифра дня. 43 тысячи 440 человек сдали Общереспубликанское тестирование
Последний шанс. В Минобразования утвердили дату дополнительного ОРТ
Пороговый балл по ОРТ для поступления в вузы не изменили
На аттестат с отличием претендует всего 1 тысяча выпускников школ Кыргызстана
Мошенники обещают абитуриентам высокие баллы по ОРТ за деньги
В Кыргызстане назвали даты дополнительной регистрации на ОРТ
Впервые «золотой сертификат» получили представители всех регионов Кыргызстана
В Минобразования подвели итоги ОРТ. «Золотой сертификат» получат 59 человек
И тестирование, и экзамены. Почему выпускники должны сдавать их
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке начались переговоры Федерики Могерини и&nbsp;Чингиза Айдарбекова В Бишкеке начались переговоры Федерики Могерини и Чингиза Айдарбекова
Президенту в&nbsp;Баткенской области показывали чертежи с&nbsp;ошибками Президенту в Баткенской области показывали чертежи с ошибками
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;1-5 июля Кыргызстан: кадровые перестановки за 1-5 июля
Атамбаев, гендер, родственники. Что волновало депутатов перед уходом на&nbsp;каникулы Атамбаев, гендер, родственники. Что волновало депутатов перед уходом на каникулы
Бизнес
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; открыл отделение в&nbsp;World Class Bishkek «Халык Банк Кыргызстан» открыл отделение в World Class Bishkek
Акция &laquo;О! Супер Счастливые Часы&raquo;: 1&nbsp;ГБ интернета&nbsp;&mdash; всего 0,5&nbsp;сома! Акция «О! Супер Счастливые Часы»: 1 ГБ интернета — всего 0,5 сома!
Ответы на&nbsp;главные вопросы об&nbsp;объединении &laquo;Бакай Банка&raquo; и&nbsp;&laquo;БТА Банка&raquo; Ответы на главные вопросы об объединении «Бакай Банка» и «БТА Банка»
MegaCom дарит бесплатные минуты и&nbsp;SMS при пополнении баланса MegaCom дарит бесплатные минуты и SMS при пополнении баланса