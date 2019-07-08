Смартфон от Сооронбая Жээнбекова. В Бишкеке поздравляют лучших выпускников школ

В государственной резиденции «Ала-Арча-1» начинается награждение выпускников школ республики, получивших наивысшие баллы по результатом Общереспубликанского тестирования.

На встречу с президентом приглашены 52 обладателя золотых сертификатов и 13 лучших выпускников региональных учебных заведений. Всем им подарят смартфоны.

Отметим, что по результатам ОРТ 2019 года лучшие показатели полученных знаний у международного образовательного учреждения «Сапат». Восемнадцать учеников этой школы получили золотые сертификаты. Среди лучших также представители региональных учебных заведений. Ученики авторского лицея имени Е.Б.Якира № 61 занимают 17-18-е и 21-е места.