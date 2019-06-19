С начала года на ветлаборатории выделено 130 миллионов сомов

Для строительства и оборудования новых и приведение в соответствие уже функционирующих ветеринарных лабораторий, а также на реализацию противоэпизоотических мер в этом году было выделено 130 миллионов сомов. Об этом сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на совещании по вопросу совершенствования санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер.

Глава правительства подчеркнул важность и актуальность вопроса совершенствования ветеринарного контроля в свете признания ветсистемы Кыргызстана эквивалентной требованиям Евразийского экономического союза.

Директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов сообщил, что на сегодня в стране действуют 19 ветеринарных лабораторий, две из которых — в Бишкеке и Оше — имеют статус национальных. Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что в регионах необходимо добиться эффективно функционирующей системы ветеринарного контроля.

«Это необходимо, чтобы обеспечить качество продукции животноводства в интересах потребителей, а также ее соответствие требованиям Евразийского экономического союза. Должен быть обеспечен равноценный и качественный уровень подхода к проведению всех противоэпизоотических мероприятий и превентивных мер. Необходимо активизировать усилия по внедрению электронной ветеринарии и автоматизации ветеринарного учета. Это будет отвечать как требованиям внутреннего рынка, так и служить интересам укрепления экспортного потенциала», — заключил премьер-министр.