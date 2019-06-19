23:49
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

С начала года на ветлаборатории выделено 130 миллионов сомов

Для строительства и оборудования новых и приведение в соответствие уже функционирующих ветеринарных лабораторий, а также на реализацию противоэпизоотических мер в этом году было выделено 130 миллионов сомов. Об этом сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на совещании по вопросу совершенствования санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер.

Глава правительства подчеркнул важность и актуальность вопроса совершенствования ветеринарного контроля в свете признания ветсистемы Кыргызстана эквивалентной требованиям Евразийского экономического союза.

Директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов сообщил, что на сегодня в стране действуют 19 ветеринарных лабораторий, две из которых — в Бишкеке и Оше — имеют статус национальных. Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что в регионах необходимо добиться эффективно функционирующей системы ветеринарного контроля.

«Это необходимо, чтобы обеспечить качество продукции животноводства в интересах потребителей, а также ее соответствие требованиям Евразийского экономического союза. Должен быть обеспечен равноценный и качественный уровень подхода к проведению всех противоэпизоотических мероприятий и превентивных мер. Необходимо активизировать усилия по внедрению электронной ветеринарии и автоматизации ветеринарного учета. Это будет отвечать как требованиям внутреннего рынка, так и служить интересам укрепления экспортного потенциала», — заключил премьер-министр.
Ссылка:
просмотров: 175
Версия для печати
Материалы по теме
В Минсельхозе объяснили, почему возвращают кыргызстанские овощи и фрукты
Кыргызстану станет легче торговать мясом и молоком на рынках ЕАЭС
Казахстан признал: ветеринарная система Кыргызстана соответствует нормам ЕАЭС
В Кыргызстане из-за нарушений закрыли 11 убойных цехов
В 2018 году правительство не решило вопросы фитосанитарной безопасности
Запрет на ввоз мяса из Кыргызстана в Россию снят
ФСБ не впустила в Махачкалу около миллиона пчел из Кыргызстана
В странах ЕАЭС появятся электронные ветеринарные сертификаты
Россия, Армения, Белоруссия положительно оценили ветконтроль Кыргызстана
Популярные новости
Политический коллапс Алмазбека Атамбаева Политический коллапс Алмазбека Атамбаева
Депутаты готовы заслушать экс-президента Алмазбека Атамбаева Депутаты готовы заслушать экс-президента Алмазбека Атамбаева
Борьба с&nbsp;неугодными, или&nbsp;На какие грабли рискует наступить Сооронбай Жээнбеков Борьба с неугодными, или На какие грабли рискует наступить Сооронбай Жээнбеков
Осмонбек Артыкбаев дал показания против Алмазбека Атамбаева Осмонбек Артыкбаев дал показания против Алмазбека Атамбаева
Бизнес
MegaPay: экономьте при оплате штрафов с&nbsp;помощью уникального счетчика MegaPay: экономьте при оплате штрафов с помощью уникального счетчика
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает депозиты с&nbsp;выгодными процентными ставками «Бакай Банк» предлагает депозиты с выгодными процентными ставками
Акция от&nbsp;БТА Банка! Снижены процентные ставки на&nbsp;беззалоговые кредиты! Акция от БТА Банка! Снижены процентные ставки на беззалоговые кредиты!
150&nbsp;ТВ-каналов без тарелки и&nbsp;проводов: в&nbsp;дорогу или на&nbsp;отдых 150 ТВ-каналов без тарелки и проводов: в дорогу или на отдых