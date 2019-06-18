Лишение неприкосновенности Атамбаева. В СДПК заявляют о нарушении Конституции

Жогорку Кенеш, создав специальную депутатскую комиссию по лишению Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, нарушил Конституцию и собственный регламент. Об этом на пресс-конференции заявил юрист СДПК Нурбек Касымбеков.
Нурбек Касымбеков добавил, что члены комиссии, предъявляя обвинения Алмазбеку Атамбаеву, руководствуются статьей регламента, в которой речь идет об отрешении от должности действующего главы государства. Алмазбек Атамбаев — экс-президент, и на него эта статья распространяться не может.
«В состав комиссии вошли депутаты, у которых явный конфликт интересов. Тот же Канат Исаев, который находится под следствием, Талант Мамытов, Кожобек Рыспаев», — подчеркнул юрист.
Отметим, что в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.
Для того чтобы лишить экс-президента иммунитета и статуса «экс», необходимо 80 голосов народных избранников.