Лишение неприкосновенности Атамбаева. В СДПК заявляют о нарушении Конституции

Жогорку Кенеш, создав специальную депутатскую комиссию по лишению Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, нарушил Конституцию и собственный регламент. Об этом на пресс-конференции заявил юрист СДПК Нурбек Касымбеков.

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По его словам, закон обратной силы не имеет, и Алмазбек Атамбаев не может отвечать за свои деяния в период, когда руководил страной.

Нурбек Касымбеков добавил, что члены комиссии, предъявляя обвинения Алмазбеку Атамбаеву, руководствуются статьей регламента, в которой речь идет об отрешении от должности действующего главы государства. Алмазбек Атамбаев — экс-президент, и на него эта статья распространяться не может.

«В состав комиссии вошли депутаты, у которых явный конфликт интересов. Тот же Канат Исаев, который находится под следствием, Талант Мамытов, Кожобек Рыспаев», — подчеркнул юрист.

Отметим, что в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Для того чтобы лишить экс-президента иммунитета и статуса «экс», необходимо 80 голосов народных избранников.