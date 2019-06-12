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Власть

Депутаты создали комиссию для лишения Алмазбека Атамбаева неприкосновенности

Депутаты Жогорку Кенеша оперативно создали комиссию для лишения экс-президента Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. Об этом 24.kg сообщил нардеп Исхак Масалиев.

По его словам, решение комиссии должно быть подписано двумя третями парламентариев и отправлено в Генеральную прокуратуру.

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«Генпрокурор направит представление в Жогорку Кенеш о привлечении Алмазбека Атамбаева к уголовной ответственности. Но этих процедур не надо было делать, если бы пресловутую 12-ю статью из Закона «О гарантиях деятельности президента» просто убрали, как предлагал я», — отметил депутат.

«Вообще, я не понимаю, зачем мы играем на руку Атамбаеву сейчас? Для чего? Ненужный шум. За свои слова и оскорбления Атамбаев может отвечать в уголовном или гражданском порядке как обычный человек. Никаких совершенно препятствий для этого нет», — пояснил Исхак Масалиев.

Напомним, сегодня сразу несколько депутатов раскритиковали Алмазбека Атамбаева за его выступление на митинге против коррупции и потребовали от Генпрокуратуры дать оценку его действиям.
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