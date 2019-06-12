Жогорку Кенеш инициирует лишение Алмазбека Атамбаева неприкосновенности

Депутаты парламента решили официально инициировать вопрос лишения неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Канатбек Исаев.

По его словам, под официальным документом подписались 40 депутатов. Он предложил торага Дастану Джумабекову отправить вопрос на рассмотрение профильного комитета.

Дастан Джумабеков ничего не ответил на предложение и объявил перерыв в заседании.

Напомним, сегодня сразу несколько депутатов раскритиковали Алмазбека Атамбаева за его выступление на митинге против коррупции и потребовали от Генпрокуратуры дать оценку его действиям.