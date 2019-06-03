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Власть

Отказаться от повышения зарплат бюджетникам в канун выборов предлагает депутат

Депутат парламента Кыргызстана Исхак Масалиев предлагает не повышать заработную плату бюджетникам накануне выборов. Он считает, что этот пункт надо внести в выборное законодательство.

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По его словам, во время выборов главным административным ресурсом является повышение пенсий, а также зарплат учителям и врачам.

«Мы предлагаем ввести запрет на это. Нужно прекратить повышать зарплаты перед выборами. Посмотрите, на каждых президентских выборах повышают», — сказал Исхак Масалиев.

Разработчики также предлагают не привлекать к агитационной кампании студентов. Против выступил Дастан Бекешев. Он считает, что эту норму следует упразднить. Учащиеся вузов вправе наниматься в партию и раздавать листовки.

«Другое дело, что деканат не должен их принуждать к распространению агитационных материалов. Это уже давление и незаконно», — сказал Дастан Бекешев.

Отметим, в парламенте разрабатывают поправки в избирательное законодательство. Очередные парламентские выборы в Кыргызстане пройдут осенью 2020 года.
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