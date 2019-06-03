Депутат парламента предлагает оставить избирательный порог в 9 процентов

Депутат Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева предлагает оставить избирательный порог в 9 процентов. Об этом она заявила на парламентских слушаниях при обсуждении пакета поправок в выборное законодательство.
снизить до 5 процентов.
«Снижение порога поможет вовлечь в избирательный процесс большее количество партий и развить конкуренцию политических идей», — пояснил инициативу Бакыт Торобаев.
Однако Айнуру Алтыбаева считает, что 9 процентов следует оставить. Тогда в Жогорку Кенеш придут крупные партии, действительно пользующиеся народной поддержкой.