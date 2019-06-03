Депутат о нормах, которые нужно исключить из избирательного законодательства

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев перечислил нормы в проекте закона «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша», которые он считает противоречивыми, и предлагает их исключить.

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По его словам, необходимо убрать пункт о консульском округе , поскольку непонятно, кто должен определять его границы, как обеспечить тайну голосования и как вообще там должны проходить выборы.

Парламентарий также полагает, что кандидатам в депутаты необязательно иметь высшее образование.

«В «легендарном» парламенте были народные избранники со средним образованием, но они от этого не стали хуже интересы своих избирателей представлять и защищать. Диплом не показатель», — сказал Дастан Бекешев.

Он добавил, что следует также исключить норму о представлении в ЦИК декларации о доходах-расходах кандидатов в депутаты за последние пять лет.

«Во-первых, у ЦИК нет полномочий, чтобы проверять достоверность этих сведений. Во-вторых, эту норму можно будет использовать для чистки неугодных претендентов, что недопустимо. В-третьих, как ЦИК будет проверять наличие или отсутствие банковских счетов за границей, на это у комиссии тоже нет полномочий?» — поинтересовался Дастан Бекешев и напомнил о банковской тайне.

Народный избранник считает, что нужно исключить и требование о том, что ЦИК заранее должен подвергать цензуре агитационные материалы партий.

«Считаю, совершенно ненужная норма. Это будет ущемлять права участников выборов, что недопустимо. Ведь на основании того, что ЦИК по каким-то субъективным причинам не понравится тот или иной материал, агитационная кампания будет ограничена», — подчеркнул Дастан Бекешев.