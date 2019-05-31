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Власть

Как будут голосовать мигранты? Депутаты предлагают решить вопрос

Депутат парламента Дастан Бекешев задумался, как обеспечить голосование мигрантам на территориях почетных консульств. Он предлагает урегулировать вопрос на законодательном уровне.

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По словам нардепа, он не против образования избирательных участков на территории дипломатических представительств, консульских учреждений КР и представительств государственных органов республики за рубежом. Однако, как отмечает Дастан Бекешев, законодательством не определено, что следует понимать под консульским округом почетных консулов Кыргызстана.

«Введение консульских округов, возможно, увеличит количество избирателей за рубежом, но в то же время их сложно будет проконтролировать, так как у почетных консулов нет помещения, пригодного для тайного голосования. Есть риск нарушения тайны голосования, а также возможны случаи голосования за других лиц», — сказал Дастан Бекешев.

Его коллега Исхак Масалиев ранее отмечал, что почетные консулы  это не дипломатические работники, а их функции носят декларативный характер.
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