Не давать разрешение на установку передвижных комплексов предлагают в БГК

Мэрия Бишкека не получает средств от нарушений ПДД, зафиксированных передвижными комплексами. Об этом на очередной сессии Бишкекского городского кенеша сообщил заместитель председателя Государственного комитета информационных технологий и связи КР Кубанычбек Шатемиров.

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По его словам, 5 процентов от суммы штрафа идет в ГКНБ, 15 процентовв МВД. Минтранс и мэрия ничего не получают, поскольку во время установки передвижных АПК не используется инфраструктура.

«Может, тогда не будем давать разрешение на их установку в городе? Пусть ставят на объездной дороге», — предложила депутат Наталья Кулматова.

Отметим, ранее депутат Канатбек Музуралиев посетовал, что Бишкек получает недостаточно средств от реализации проекта «Безопасный город».