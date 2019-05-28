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Власть
Сюжет: Безопасный город (315)

Не давать разрешение на установку передвижных комплексов предлагают в БГК

Мэрия Бишкека не получает средств от нарушений ПДД, зафиксированных передвижными комплексами. Об этом на очередной сессии Бишкекского городского кенеша сообщил заместитель председателя Государственного комитета информационных технологий и связи КР Кубанычбек Шатемиров.

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По его словам, 5 процентов от суммы штрафа идет в ГКНБ, 15 процентов  в МВД. Минтранс и мэрия ничего не получают, поскольку во время установки передвижных АПК не используется инфраструктура.

«Может, тогда не будем давать разрешение на их установку в городе? Пусть ставят на объездной дороге»,  предложила депутат Наталья Кулматова.

Отметим, ранее депутат Канатбек Музуралиев посетовал, что Бишкек получает недостаточно средств от реализации проекта «Безопасный город».
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