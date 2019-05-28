В БГК считают, что Бишкек получает мало денег от «Безопасного города»

Депутат Бишкекского горкенеша (БГК) Канатбек Музуралиев недоволен тем, что Бишкек получает недостаточно средств от реализации проекта «Безопасный город». Об этом он заявил на очередной сессии БГК.

Нардеп поинтересовался, почему город получает только 25 процентов.

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«Такое расщепление принято в правительственном постановлении», — ответил вице-мэр Азиз Алыкулов.

Он отметил, что «Вега» предлагает платить 1 тысячу сомов в год за каждый столб, на котором установлены камеры. По его словам, сейчас компания использует опоры муниципалитета бесплатно.

«Мэрия не заключила договор по установке компонентов аппарата проекта на опорах муниципалитета. Мы обратились с претензией. Они предложили арендовать эти опоры, но вопрос еще не решен», — сказал вице-мэр.

Канатбек Музуралиев возразил, что необходимо пересмотреть сумму, поскольку Бишкек тратит много средств на реализацию проекта. Вице-мэр согласился с депутатом.