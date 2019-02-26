Строительство одного километра дороги Бишкек — Кара-Балта стоит $1,6 миллиона. Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил начальник отдела реализации проектов Исламского банка развития Эркинбек Осоев.

Отметим, что депутаты заслушивают информацию о состоянии автомобильных дорог республики, подведомственных Министерству транспорта и дорог.

Нардеп Тынчтыкбек Конушбаев возмутился, что строительство дорог затягивается. По его словам, подготовительные работы можно проводить уже сейчас.

Депутат Бактыбек Сыдыков возмутился по поводу трассы Ош — Баткен — Исфана. По его данным, условия позволяют строить ее уже в начале марта.

Министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов пояснил, что строительство дороги Бишкек — Кара-Балта завершат осенью 2020 года. Он заметил, что дороги зимой не строят.