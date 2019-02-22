Депутат предложила не высаживать у дорог ели, которые не защищают от загрязнения

Необходимо прекратить посадку елей вдоль дорог в Бишкеке. Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» заявила депутат Айсулуу Мамашова.

«Перестаньте на Южной магистрали высаживать ненужные ели. Посадите лучше кустарники. Возле автомагистрали есть пешеходные зоны, там гуляют маленькие дети и дышат угарным газом. Вдоль дорог должна быть защита. Ели не спасают граждан от вредных веществ в воздухе», — сказала Айсулуу Мамашова.

Представитель МП «Зеленхоз» Эльнура Джолдошева ответила, что вдоль велодорожки на Южной магистрали планируют высадить более тысячи кустов можжевельника. Они будут выполнять несколько функций, в том числе очищать воздух.