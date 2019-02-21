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Власть

Запрет Казахстана на поставку фруктов и овощей из Кыргызстана возмутил депутатов

Депутат Аалы Карашев считает барьером введенный Казахстаном временный запрет на ввоз овощей и фруктов из Кыргызстана. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, совсем недавно делегация Казахстана посетила Кыргызстан. Через два дня после этого введен запрет. Депутат потребовал от правительства отчет, как оно допустило такой факт. Аалы Карашев считает, что такие меры создадут фермерам еще большие проблемы. Ведь сейчас они и так не могут продать свой картофель.

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«Наш президент, проведя переговоры с президентом Казахстана, снял все барьеры, а тут снова вводятся барьеры. 11 февраля 2019 года Россия разрешила ввоз мяса из Кыргызстана, а через неделю Казахстан запрещает. Правительство же должно работать над этим», — возмутился Аалы Карашев.

На проблему с экспортом сельхозпродукции обратил внимание и депутат Мирлан Бакиров. Он предложил создать штаб во главе с первым вице-премьер-министром и провести переговоры с соседними странами по закупке картофеля. Кроме того, Мирлан Бакиров посоветовал кабмину использовать внутренние резервы и заключить с фермерами прямые договора на поставку картофеля, например, в армию или дошкольные учреждения.
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