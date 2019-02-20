В рейтинге политических лидеров оказались все бывшие президенты Кыргызстана, в том числе сбежавшие из страны после смены власти.

В рамках социологического опроса, который проведен по заказу Международного республиканского института (IRI — некоммерческая организация, провозглашающая своей целью оказание помощи отдельным странам в строительстве демократии) в конце 2018 года, респондентам предложили составить рейтинг политических лидеров.

77 процентов участников исследования оценили как положительный рейтинг действующего президента Сооронбая Жээнбекова. Отрицательно настроены 13 процентов от общего числа респондентов.

На втором месте рейтинга политических лидеров Кыргызстана — Роза Отунбаева. За нее отдали голоса 64 процента респондентов. 25 процентов опрошенных оценили ее отрицательно.

Третье место — за лидером партии «Бутун Кыргызстан» Адаханом Мадумаровым. 55 процентов респондентов оценивают его положительно, 28 процентов — отрицательно. Не слышали о нем 10 процентов опрошенных.

На четвертом месте рейтинга — первый президент страны Аскар Акаев. У него 53 процента голосов респондентов. Такой же процент голосов у Алмазбека Атамбаева. Отрицательно оценивают Аскара Акаева 38 процентов респондентов, а Алмазбека Атамбаева — 41 процент участников опроса.

Далее расположился Курманбек Бакиев — 39 процентов от общего числа респондентов дали ему положительную оценку. Он антилидер опроса — 54 процента опрошенных дали ему отрицательную оценку.

За ними следуют Омурбек Бабанов (51), Омурбек Текебаев (45) и Мухаммедкалый Абылгазиев (44). У Сапара Исакова 42 процента.Всего были опрошены 1 тысяча 500 человек старше 18 лет.