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Власть
Сюжет: Дело энергетиков (253)

Депутаты предлагают обратиться к ТВЕА, чтобы узнать стоимость модернизации ТЭЦ

Депутаты намерены обратиться к ТВЕА, чтобы узнать о стоимости модернизации ТЭЦ Бишкека. С таким предложением выступила сегодня на заседании Жогорку Кенеша Айсулуу Мамашова.

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Экспертиза установила, что по самым высоким ценам на оборудование смета расходов составила $275 миллионов. На модернизацию потратили $386 миллионов. Разница в сторону завышения составила $111 миллионов.

«Нужно обратиться в ТВЕА и выяснить, почему такое расхождение в суммах. Модернизацию провели, а на новом участке уже произошла авария», — сказала Айсулуу Мамашова.

По обвинению в коррупции при модернизации столичной ТЭЦ под арестом находятся два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также депутат парламента, бывший глава Минэнерго Осмонбек Артыкбаев.

Помимо них, на скамье подсудимых — бывшие топ-менеджеры энергосектора и экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев.
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