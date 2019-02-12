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Власть
Сюжет: Безопасный город (180)

«Безопасный город». МВД просит освободить от уплаты пошлины при обращении в суд

Министерство внутренних дел просит освободить ведомство от уплаты государственной пошлины при обращении в суд для взыскания штрафов в рамках проекта «Безопасный город». Об этом заявили сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

Ведомство предлагает внести поправки в Кодекс о неналоговых доходах. Нововведение касается и Государственной регистрационной службы. Однако при обсуждении законопроекта выяснилось, что освободить от уплаты пошлины власти хотят только себя.

Если человек захочет в суде оспорить постановление о наложении штрафа, то ему придется уплатить пошлину.

«Вы как хотите, но ко второму чтению депутаты внесут в законопроект поправки. Людей тоже нужно освободить от уплаты пошлины. А то получается нечестно», — считает депутат Дастан Бекешев.

Напомним, что проект «Безопасный город» заработал в Кыргызстане сегодня.
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