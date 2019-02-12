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Власть
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (249)

Вырубка деревьев беспокоит депутата Бишкекского городского кенеша

Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции «Кыргызстан» Таалайбек Сагынов поинтересовался у главы управления капитального строительства Уланбека Азыгалиева, возможно ли внести коррективы в проекты дорог, которые мэрия планирует отремонтировать в рамках второй фазы проекта реконструкции. Об этом заявлено на очередной сессии БГК. 

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Депутат отметил, что информация о вырубке деревьев из-за расширения дорог вновь вызвала бурное обсуждение среди горожан.

«В прошлые годы мы и так получили критику после вырубки деревьев из-за ремонта дорог, что горкенеш беззубый. Поэтому, предвосхищая эти вопросы, интересуюсь, возможна ли корректировка», — спросил Таалайбек Сагынов.

Уланбек Азыгалиев согласился, что поступает много замечаний.

«Поэтому хотим пройти еще раз по всем дорогам. Где проблем нет, сразу начнем работу, а где будут вопросы, попробуем согласовать с главархитектурой. Корректировка возможна, если не будет нарушений градостроительных норм», — сказал он.

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Таалайбек Сагынов добавил: опыт улицы Токтоналиева (Душанбинка) показал, что дорогу превратили в парковку.

«Мы расширили улицу, посадили деревья, но, по сути, создали парковочные места. Так, может, и не стоит расширять дороги?» — пояснил он.

Напомним, что в течение двух лет в Бишкеке в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети» отремонтируют 60 столичных улиц. При этом, по предварительным подсчетам, под снос попадает около 4 тысяч деревьев. Эта цифра возмутила бишкекчан, ведь новый мэр города Азиз Суракматов обещал не только сохранить зеленую зону, но и массово высаживать новые деревья.
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