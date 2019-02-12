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Власть

В Бишкекском городском кенеше новый депутат

В Бишкекском городском кенеше новый депутат. От фракции «Республика — Ата Журт» им стал Казыбек Эргешов. Мандат сегодня вручили на сессии БГК.

Депутатское место стало вакантным после того, как Верховный суд лишил мандата Жусупбека Коргонбай уулу.

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Напомним, 26 декабря 2018 года ЦИК утвердил решение ТИК и Коргонбай уулу Жусупбек лишился мандата в связи с тем, что человек, имеющий гражданство иного государства, не может быть избранным в депутаты местных кенешей.

Коргонбай уулу Жусупбек обратился в суд с заявлением о признании незаконными постановления ЦИК и решения Бишкекской ТИК. Межрайонный суд удовлетворил его заявление, установив, что при вынесении решения ЦИК использовал копию нелегитимного письма Министерства юстиции России.

ЦИК и ТИК Бишкека подали кассационную жалобу. Верховный суд кассацию удовлетворил.
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