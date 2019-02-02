В конгрессе США Дональда Трампа обвинили в разрушении мировой стабильности

Спикер палаты представителей, лидер демократической партии в американском конгрессе Нэнси Пелоси обвинила правительство президента США Дональда Трампа в разрушении мировой стабильности в результате потенциального выхода из ДРСМД. По ее словам, это может привести к втягиванию Соединенных Штатов к гонке вооружений, сообщило РИА Новости.

«Неприкрытое несоблюдение Россией этого договора вызывает глубокую озабоченность, но отказ от ключевой основы нашей системы безопасности в области нераспространения создает неприемлемые риски. Администрация должна использовать все дипломатические усилия и тесно сотрудничать с союзниками по НАТО в течение следующих шести месяцев, чтобы избежать вовлечения США в опасную гонку вооружений», — говорится в заявлении на официальном сайте Нэнси Пелоси.

Мы должны быть сильными, умными и избрать правильную стратегию, чтобы обеспечить безопасность Америки. Нэнси Пелоси

Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД. Госсекретарь Майк Помпео подчеркнул, что, «если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода», его расторгнут.

Дональд Трамп вновь потребовал от России «уничтожить все свои ракеты, установки и связанное с ними оборудование, нарушающие договор». Речь идет о ракете 9М729, дальность которой, как утверждает американская сторона, нарушает положения договора.

В Москве неоднократно называли эти обвинения голословными и указывали, что Россия строго соблюдает все условия ДРСМД. Минобороны провело брифинг, еще раз представив все данные по этой ракете, но США и страны Евросоюза отказались участвовать в нем и продолжали требовать уничтожения 9М729.