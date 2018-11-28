Ирина Карамушкина назвала позором конференцию «СДПК без Атамбаева»

В Свердловском районе Бишкека проходит конференция «СДПК без Атамбаева».

На мероприятие пришла глава Бишкекской территориальной организации СДПК, депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина.

Она, назвав участников конференции предателями, а само собрание — позором, покинула зал с криками. По ее словам, лжепартийцы используют бренд СПДК в своих целях.

«Здесь нет ни одного члена партии. Собрались обиженные, исключенные из партии лица. Я не понимаю, что здесь делают герои Апрельской революции? Один из организаторов — бывший депутат Данияр Тербишалиев, как вы знаете, он был кандидатом от партии «Республика — Ата Журт»», — заявила она.

Ирина Карамушкина также подчеркнула, что только политсовет партии может исключать ее членов, а все решения, принятые на конференции, незаконны.