Выборы-2020. ЦИК зарегистрировала уполномоченных представителей СДПК

ЦИК зарегистрировала уполномоченных представителей альтернативной партии СДПК, возглавляемой Сагынбеком Абдрахмановым. Решение принято сегодня на заседании.
Уточняется, что уполномоченным по выборам стал Сапарбек Мурзакулов, по финансовым вопросам — Акбарали Бекназаров.
Отметим, 28 июля Верховный суд признал, что ЦИК незаконно отказала полномочным представителям политорганизации в приеме документов.
Таким образом, число подавших заявки об участии в выборах осталось прежним — 44 партии будут баллотироваться в Жогорку Кенеш седьмого созыва.