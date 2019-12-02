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Общество

СДПК без Атамбаева готовится провести конференцию

Социал-демократическая партия под руководством Сагынбека Абдрахманова намерена в декабре провести конференцию своей части партии СДПК. Об этом он сообщил журналистам. 

По его словам, на встречу партийцев Сагынбек Абдрахманов намерен пригласить всех высокопоставленных людей — выходцев из СДПК.

«По результатам конференции обнародуют список тех, кто участвовал и кто решил покинуть СДПК. Народ вправе знать, кто есть кто», — сказал он.

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Сагынбек Абдрахманов отметил, что в суде продолжается тяжба по отъему у части социал-демократов, поддерживающих бывшего президента Алмазбека Атамбаева, печати и учредительных документов.

Ранее член политсовета СДПК, нардеп Ирина Карамушкина заявляла, что документы и печать партии СДПК вывезли из Кыргызстана.

Бывший глава Чуйской области Сагынбек Абдрахманов возглавлял движение «СДПК без Атамбаева». 18 апреля Министерство юстиции зарегистрировало его председателем СДПК и изменило адрес политорганизации. Бывший президент Алмазбек Атамбаев и его сторонники считают решение незаконным. Они обратились в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь министра юстиции к ответственности.
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