Представление Генпрокуратуры по СДПК не связано с Сагынбеком Абдрахмановым

Представление Генеральной прокуратуры КР, поступившее в Министерство юстиции, не связано с внесенными изменениями в электронную базу данных юридических лиц сведений относительно Сагынбека Абдрахманова в качестве председателя политической партии СДПК. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

По ее данным, накануне на интернет-сайтах ряда информационных агентств республики опубликована информация о рассмотрении Генеральной прокуратурой КР заявления СДПК относительно внесенных изменений в электронную базу данных юридических лиц Министерства юстиции в апреле 2019 года. В Минюсте рассказали, какие нарушения выявил надзорный орган.

«Представление внесено в Министерство юстиции КР за нарушение сроков рассмотрения уведомления, поступившего в Министерство юстиции КР 28 мая 2019 года от Кодурановой Асель Союзбековны по поводу утверждения ее исполняющей обязанности председателя политической партии СДПК», — заключили в министерстве.