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Власть

Вопрос отмены неприкосновенности экс-президента вынесен на заседание парламента

Парламентский комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК в первом чтении рассмотрел поправки в Закон «О статусе экс-президента», касающиеся неприкосновенности экс-президента.

По словам одного из инициаторов законопроекта Исхака Масалиева, следует убрать статью 12 (о неприкосновенности) из Закона «О статусе экс-президента». Вместе с тем он предлагает оставить бывшим главам государства другие привилегии, прописанные в документе. Например, неприкосновенность экс-президента распространяется на имущество и транспортное средство.

Статью 12, в которой прописано, что экс-президент страны не может быть привлечен к административной и уголовной ответственности за действия или бездействие на посту президента, инициаторы предлагают отменить.

Законопроект направлен на рассмотрение Жогорку Кенеша.
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