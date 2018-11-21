500 миллионов сомов должны арендаторы земель. Можно было бы построить пять школ

Управлению земельными ресурсами ставили задачу — увеличить возврат дебиторской задолженности до 980 миллионов сомов. Однако план выполнен только на 47 процентов. Об этом на очередной сессии Бишкекского городского кенеша сообщила депутат от фракции «Республика – Ата Журт» Гульнара Молдобаева.

Она отметила, что по некоторым задолженностям идут судебные разбирательства на общую сумму 306 миллионов сомов.

Город недополучил около 500 миллионов сомов. Это пять новых полноценных школ. Гульнара Молдобаева

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«Но по остальным 260 миллионам управление должно было поработать с должниками. В данном случае работа не проводилась, если сравнивать с результатами 2017 года»,заметила нардеп.

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Начальник управления Азиз Алымкулов заявил, что дебиторская задолженность арендаторов составляет более 1 миллиарда сомов.

«Только один арендатор должен 415 миллионов сомов. Но он же выиграл тендер по Бишкекскому санитарному полигону на 1 миллион 700 тысяч евро – строительство площадок для мусорных баков», — сказал он.

По словам начальника, в управлении всего четыре юриста, которые работают по 308 искам.

«Выпадение является результатом нормотворческих актов, которые обязывают вносить госпошлину в судебных разбирательствах – 10 процентов от суммы. УЗР на эти цели выделено 70 тысяч сомов. В норму внесены изменения, с 1 января 2019-го оплачивать госпошлину не надо будет. Управление готовит иски. Мы начнем массово работать», — добавил Азиз Алымкулов.