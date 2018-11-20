Глава Госкомсвязи готов нести ответственность за провал «Безопасного города»

Глава Госкомсвязи Бактыбек Шаршембиев готов нести ответственность за провал «Безопасного города». Об этом он сообщил депутатам Жогорку Кенеша.

По словам чиновника, в бюджет заложено 600 миллионов сомов от штрафов. По предварительным расчетам, 206 миллионов сомов поступило бы от камер, работающих в тестовом режиме.

Депутат Наталья Никитенко поинтересовалась, как могли определить сумму, ведь проект еще не работает.

«Я удивляюсь безответственности правительства. Бюджет — это закон. Это не прогноз. Отношение к расчету вызывает сомнение. Если проект не заработает и эти деньги не поступят в бюджет, кто понесет ответственность?» — спросила она.

Бактыбек Шаршембиев ответил, что он понесет ответственность за проект «Безопасный город».

Депутаты также поинтересовались, сколько средств потребуется на создание центра обработки данных, инфраструктуру и рассылку писем. Чиновники не смогли представить информацию.