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Власть
Сюжет: Безопасный город (118)

Глава Госкомсвязи готов нести ответственность за провал «Безопасного города»

Глава Госкомсвязи Бактыбек Шаршембиев готов нести ответственность за провал «Безопасного города». Об этом он сообщил депутатам Жогорку Кенеша.

По словам чиновника, в бюджет заложено 600 миллионов сомов от штрафов. По предварительным расчетам, 206 миллионов сомов поступило бы от камер, работающих в тестовом режиме.

Депутат Наталья Никитенко поинтересовалась, как могли определить сумму, ведь проект еще не работает.

«Я удивляюсь безответственности правительства. Бюджет — это закон. Это не прогноз. Отношение к расчету вызывает сомнение. Если проект не заработает и эти деньги не поступят в бюджет, кто понесет ответственность?» — спросила она.

Бактыбек Шаршембиев ответил, что он понесет ответственность за проект «Безопасный город».

Депутаты также поинтересовались, сколько средств потребуется на создание центра обработки данных, инфраструктуру и рассылку писем. Чиновники не смогли представить информацию.
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