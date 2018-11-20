«Безопасный город». Кыргызстанцы не верят, что проект будет реализован

Граждане Кыргызстана не верят, что «Безопасный город» запустят. Об этом сегодня на выездном заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщила депутат Наталья Никитенко.

По ее словам, комитет оценил работу правительства по реализации проекта «Безопасный город» неудовлетворительно.

«Решение вопроса по разным причинам затягивается. Проект не удается реализовать. Договор только подписан. Уровень недоверия граждан очень высок», — сказала Наталья Никитенко.

Глава Госкомитета информационных технологий и связи Бактыбек Шаршембиев рассказал, что российский концерн «Вега» готов реализовать проект.

«В настоящее время концерн занимается регистрацией дочерней компании. В ближайшие дни процедурные вопросы завершатся. Создана новая рабочая группа по второму этапу реализации «Безопасного города». Определено 147 мест установок камер», — пояснил он.