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Власть

ЦА не должна быть только коридором по обмену товаров на Шелковом пути

«Очень важно, чтобы Центральная Азия получила какую-то выгоду от проекта «Один пояс — один путь» и была не только коридором для обмена товаров между Европой и Азией», — заявил глава отдела Центральной Азии при Европейской службе внешних действий Борис Ярошевич.

По его словам, в 2017 году Европейский союз решил обновить стратегию сотрудничества с Центральной Азией. Ожидается, что новую примут в 2019 году и она будет соответствовать нынешним реалиям. Кроме того, месяц назад ЕС опубликовал стратегию сопряженности между Европой и Азией.

Мы наблюдаем повышенный интерес к Центральной Азии. Он связан с новой инициативой Китая «Один пояс — один путь» и ЕАЭС. В новой стратегии сопряженности Центральная Азия играет и будет играть ключевую роль.

Борис Ярошевич

«ЦА должна быть не только коридором для обмена товаров, но и давать добавленную стоимость к ним. Не надо забывать и об услугах. Кроме того, сопряженность — это не только коридоры Восток — Запад и Север — Юг, это и выход в море через Афганистан. Интерес к Центральной Азии связан и с Афганистаном, конфликтом в этой стране и ролью стран Центральной Азии в мирных переговорах», — подчеркнул Борис Ярошевич.

Что касается новой стратегии сотрудничества ЕС с Центральной Азией, то акцент в ней сделали на решении проблем регионального уровня и развитии сопряженности и сотрудничества внутри региона.

«Пять лет назад Центральная Азия виделась как источник проблем. Но сейчас мы видим, что есть ответы на сложные вопросы, что ЦА — это не столько проблема, сколько пример для других регионов мира, когда речь заходит о сотрудничестве в сфере водных ресурсов», — заключил он.
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