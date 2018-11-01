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Власть

Президент Кыргызстана рассказал, чего ждут от милиции граждане

«На милиционерах лежит ответственность за здоровье, жизнь, честь, достоинство и собственность наших граждан», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, поздравляя с Днем работника милиции. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

«Милиционер в глазах людей должен быть надежным помощником и защитником, потому что он представляет государственную власть. Искренние слова признательности хочу выразить ветеранам милиции — людям высокой нравственной закалки, беззаветно служившим Отечеству на протяжении долгих лет», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Государство будет работать над созданием благоприятных условий работы и службы, улучшением социальной защиты сотрудников и укреплением материально-технической базы милиции.

Сооронбай Жээнбеков

Президент добавил, что народ ждет от органов внутренних дел серьезных результатов в борьбе с коррупцией и преступностью. «Главная цель — формирование эффективной системы обеспечения правопорядка и общественной безопасности, пользующейся доверием общества», — заключил Сооронбай Жээнбеков.
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