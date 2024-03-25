В целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности во время подготовки и проведения футбольного матча задействованы более 2,5 тысячи милиционеров. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкек.

«Болельщикам необходимо учесть, что перед пропуском на трибуны их будут досматривать. С пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и приходите на матч за два часа, чтобы не создавать очередь», — говорится в сообщении.

На стадион запрещено проносить стеклянную и пластиковую тару, пиротехнику, а также плакаты с провокационными надписями.

Ранее сборная Кыргызстана по футболу в городе Гаосюне в рамках третьего тура отборочного раунда чемпионата мира — 2026 в зоне «Азия» сыграла против команды Китайского Тайбэя. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу команды Кыргызстана.

Напомним, 26 марта в 20:00 на стадионе имени Д.Омурзакова состоится матч между национальными сборными по футболу Кыргызстана и Китайского Тайбэя. Игра пройдет в рамках второго раунда квалификации чемпионата мира — 2026.