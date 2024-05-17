Торговля Кыргызстана. Мы закупили товаров в шесть раз больше, чем продали

Национальный статистический комитет представил данные по внешней торговле Кыргызстана за январь — март этого года. Объем импорта по-прежнему высокий.

За первый квартал 2024-го объем ввоза товаров превысил показатели их вывоза в шесть раз.

Экспортные поставки растут в основном за счет продажи золота в другие страны. Эта тенденция установилась еще в прошлом году и сохраняется сейчас. Среди импортных товаров, которым отдает предпочтение КР, существенных изменений также не случилось. Мы продолжаем активно скупать легковушки и посудомойки.

Но если в 2023-м все было понятно, потому что основной объем закупленных машин и бытовухи уходил на экспорт, то сейчас мы продаем крайне мало этих товаров. Выходит, что наша республика решила резко обновить свой автопарк.

Как торговал Кыргызстан

По итогам января — марта 2024 года внешнеторговый оборот Кыргызстана достиг $3 миллиардов 723,9 миллиона, что на 29,8 процента выше показателя 2023-го. Экспорт — $510,9 миллиона (рост на 12,8 процента), импорт — $3 миллиарда 213 миллионов (рост на 33 процента).

С государствами ЕАЭС страна наторговала на $868,5 миллиона.

Экспорт держится на золоте

За январь — март 2024-го из КР вывезли 2,1 тонны драгоценного металла.

Данные показывают, что основу экспорта Кыргызстана стабильно составляет золото. По итогам первого квартала этого года — 27,3 процента от общего объема вывоза товаров.

Интересно, если в прошлые месяцы почти весь объем золота республика экспортировала в Швейцарию, то теперь лидером стал Гонконг (Китай).

Пятерка самых главных экспортных товаров остается без изменений второй год подряд:

золото;

руды и концентраты драгметаллов;

нефтепродукты;

медные отходы и лом;

аппаратура связи.

Но из списка исчезли, например, легковые автомобили, которые активно продавали в другие государства весь 2023-й. Экспорт легковушек не прекратился совсем, просто снизились объемы. За первый квартал страна поставила их на $7,3 миллиона.

Зато появились другие товары, которыми Кыргызстан стал активно торговать. Некоторые позиции вызывают удивление. Например, занавески и шторы.

Структура экспортных поставок республики крайне разнообразна. В январе — марте 2024 года КР экспортировала 581 наименование товаров.

Иногда, конечно, непонятно, где производят те или иные товары. Видимо, где-то все-таки в стране делают и пылесосы, которыми мы наторговали на $1,2 тысячи, и выращивают настолько много бананов, что за три месяца их экспортировали на $18,6 тысячи.

Основные государства, куда Кыргызстан поставляет свои товары, прежние. По итогам первого квартала текущего года главным торговым партнером КР стала Россия. Лидирующая до этого Швейцария оказалась лишь на четвертом месте. В остальном мы делаем упор на ближайших соседей.

Но не отказывается Кыргызстан поставлять товары и в весьма далекие от него страны — Австралию, Перу, Иорданию, Ливию, Кению.

Легковушки и посудомойки в лидерах

Пальму первенства в импорте удерживают легковые автомобили — 28,3 процента от всего объема в стоимостном выражении. За январь — март 2024-го их завезли 50,4 тысячи штук на $911 миллионов. При этом 63,7 процента поставок пришлись на КНР.

Поставки машин из Китая за три месяца этого года выросли в 13,6 раза по сравнению с 2023-м.

Оттуда поставили 32,1 тысячи автомобилей на $552,8 миллиона. Еще 8 тысяч легковушек на $66,5 миллиона завезли из Южной Кореи. КР продолжает наращивать импорт машин, хотя их экспорт в другие государства постепенно снижается.

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На втором месте по объемам импорта остаются посудомоечные машины. Пошел третий год, как республика их активно закупает. За январь — март 2024-го Кыргызстан ввез 52,6 тысячи тонн посудомоек на $509,4 миллиона.

Традиционно в числе товаров, которые мы закупаем, больше всего нефтепродуктов и лекарств. При этом в десятку вновь вошли швейные машины, которые активно импортировала КР в прошлом году. Остаются высокими и объемы ввоза аппаратуры связи, которая в лидерах и по экспортным поставкам. Такое положение вещей позволяет предположить, что речь может идти о реэкспорте этих товаров.

Если говорить об источниках поставок товаров в Кыргызстан, то это в основном Китай. На КНР приходится более половины объема импорта.

Всего за три месяца этого года КР импортировала товары из 128 стран. В их числе оказались и достаточно отдаленные государства. Например, Сьерра-Леоне, Панама, Сан-Марино, Гондурас, Эфиопия.