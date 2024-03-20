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В Нооруз 1,5 тысячи милиционеров будут охранять общественный порядок в Бишкеке

Более двух тысяч милиционеров будут охранять общественный порядок во время празднования Нооруза. Из них 1,5 тысячи будут задействованы в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, сотрудники милиции переходят на повышенную степень боевой готовности.

«Основные мероприятия пройдут на центральной площади Ала-Тоо», — говорится в сообщении.

ГУВД напоминает, если вы стали жертвой злоумышленников или очевидцем противоправных действий, незамедлительно сообщайте ближайшему сотруднику милиции или по короткому круглосуточному номеру 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289492/
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