В Нооруз 1,5 тысячи милиционеров будут охранять общественный порядок в Бишкеке

Более двух тысяч милиционеров будут охранять общественный порядок во время празднования Нооруза. Из них 1,5 тысячи будут задействованы в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, сотрудники милиции переходят на повышенную степень боевой готовности.

«Основные мероприятия пройдут на центральной площади Ала-Тоо», — говорится в сообщении.

ГУВД напоминает, если вы стали жертвой злоумышленников или очевидцем противоправных действий, незамедлительно сообщайте ближайшему сотруднику милиции или по короткому круглосуточному номеру 102.