В Бишкеке патрульные в ливень вытаскивали пассажирский автобус из арыка

Накануне, 16 мая, из-за проливного дождя затопило часть проспекта Жибек Жолу в районе Аламединского рынка. Там же автобус заехал в арык, его долго не могли вытащить.

Спустя час на помощь приехал второй автобус с работниками мэрии, и сотрудники УПСМ вызвались им помочь. Патрульные по щиколотку в воде регулировали движение и помогали зацепить на трос автобус. Все снял на камеру очевидец, который прислал ролик в

Он добавил, что всей «мокрой» работой занимались патрульные, а несколько человек из муниципалитета так и не вышли из автобуса. Очевидец отметил, что затопило не только дорогу, но и большую парковку рынка за остановкой.

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