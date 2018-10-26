Nokia выпустит новый дешевый кнопочный телефон с поддержкой 4G

После успеха Nokia 8110 4G и Nokia 3310 компания HMD Global, которой принадлежит бренд, выпустит еще один дешевый 4G-совместимый телефон. Об этом сообщил портал @hi-tech.
Компания HMD Global является ключевым игроком на рынке телефонов и ежегодно продает их больше, чем смартфонов.
О характеристиках новинки пока ничего не известно, но, например, Nokia 8110 4G «держит» батарею в течение 25 дней, поддерживает Bluetooth 4.1, Wi-Fi, micro-USB, GPS, синхронизацию с компьютером. Эта модель оснащена 2,4-дюймовым дисплеем с 2-мегапиксельной камерой и чипом Qualcomm Snapdragon 205. Вероятно, аналогичные характеристики получит и новинка.