15:56
USD 69.84
EUR 79.25
RUB 1.06
Техноблог

Nokia выпустит новый дешевый кнопочный телефон с поддержкой 4G

Фото из Интернета. Обновленная Nokia 3310 принесла компании неплохую прибыль

После успеха Nokia 8110 4G и Nokia 3310 компания HMD Global, которой принадлежит бренд, выпустит еще один дешевый 4G-совместимый телефон. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Компания HMD Global является ключевым игроком на рынке телефонов и ежегодно продает их больше, чем смартфонов.

Читайте по теме
Motorola вслед за Nokia решила возродить свои легендарные телефоны
Несмотря на постоянную модернизацию смартфонов, спрос на обычные телефоны уверенно растет, особенно в развивающихся странах. Статистика и потребности пользователей заставили Nokia заняться разработкой еще одного кнопочного устройства с поддержкой 4G.

О характеристиках новинки пока ничего не известно, но, например, Nokia 8110 4G «держит» батарею в течение 25 дней, поддерживает Bluetooth 4.1, Wi-Fi, micro-USB, GPS, синхронизацию с компьютером. Эта модель оснащена 2,4-дюймовым дисплеем с 2-мегапиксельной камерой и чипом Qualcomm Snapdragon 205. Вероятно, аналогичные характеристики получит и новинка.
Ссылка:
просмотров: 3854
Версия для печати
Материалы по теме
Nokia презентовала недорогой телефон, «живущий» без подзарядки 21 день
Флагман Nokia 9 получит пять основных камер с оптикой от Zeiss
Nokia представила новый смартфон и беспроводные наушники
Фото смартфона Nokia с пятью камерами слили в Интернет
Производители представили новое поколение смартфонов Nokia
Nokia X: загадочный смартфон показали в рекламе
Смартфон Nokia взорвался и убил девушку в Индии
Motorola вслед за Nokia решила возродить свои легендарные телефоны
Nokia представила линейку как новых, так и возрожденных телефонов
Nokia 9: появились новые изображения флагмана с изогнутым дисплеем
Популярные новости
Владелец BMW нанес список поломок на&nbsp;автомобиль, чтобы отомстить компании Владелец BMW нанес список поломок на автомобиль, чтобы отомстить компании
Полицейские Дубая пересядут на&nbsp;летающие мотоциклы Полицейские Дубая пересядут на летающие мотоциклы
Nokia презентовала недорогой телефон, &laquo;живущий&raquo; без подзарядки 21&nbsp;день Nokia презентовала недорогой телефон, «живущий» без подзарядки 21 день
Появилось первое видео складного смартфона Samsung Galaxy&nbsp;F Появилось первое видео складного смартфона Samsung Galaxy F
Бизнес
Удобные способы онлайн-связи с&nbsp;MegaCom Удобные способы онлайн-связи с MegaCom
Успей забрать свой номер первым в&nbsp;новых кодах сети О! &mdash;&nbsp;508 и&nbsp;509 Успей забрать свой номер первым в новых кодах сети О! — 508 и 509
PIN через SMS: современные технологии на&nbsp;службе у&nbsp;&laquo;Росинбанка&raquo; PIN через SMS: современные технологии на службе у «Росинбанка»
Акция от&nbsp;Кыргызтелекома &laquo;Интернет + телефон в&nbsp;каждый дом!&raquo; Акция от Кыргызтелекома «Интернет + телефон в каждый дом!»