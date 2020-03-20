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Техноблог

Смартфон Nokia 8.3 из нового фильма про Джеймса Бонда представили официально

Февральскую выставку MWC 2020 отменили из-за коронавируса, поэтому Nokia отложила презентацию новинок на середину марта. Смартфон Nokia 8.3 стал первым гаджетом компании, который получит поддержку 5G, сообщил портал @hi-tech.

Смартфон занял место между моделями среднего ценового сегмента и флагманами. Это современный гаджет со стеклянной крышкой и металлическим корпусом, но необычным дизайном — компания называет его скандинавским. Он получил 6,81-дюймовый Full HD+ дисплей с поддержкой отображения HDR-контента. В смартфоне даже есть отдельная функция, которая в автоматическом режиме адаптирует обычные ролики под HDR.

Сканер отпечатков пальцев разместили на боковой грани смартфона и оставили отдельный 3,5-мм разъем для наушников.

В Nokia 8.3 стоит стандартный набор их четырех камер с оптикой Zeiss. Основная — 64 мегапикселя, широкоугольная — 12 мегапикселей, камера для макро — 2 мегапикселя, датчик глубины — 2 мегапикселя.

Nokia акцентирует внимание на возможностях смартфона в съемке видео — специально для этого стоит отдельная широкоугольная камера. Она умеет записывать ролики в 4K-разрешении при частоте 60 кадров в секунду. Компания Zeiss подготовила специальные фильтры для обработки видео.

Nokia 8.3 получил процессор среднего ценового сегмента — Snapdragon 765G. Доступна модель с объемом памяти 6 или 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт постоянной, которую можно расширить картой microSD до 512 гигабайт.

В смартфоне стоит аккумулятор на 4500 мАч. Старт продаж запланирован на лето, цена — 599 евро.

Nokia 8.3 интересен тем, что станет рекламным партнером нового фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать». Из-за коронавируса его премьеру перенесли с весны на осень.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/147280/
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