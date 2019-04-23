Экранный сканер отпечатков смартфона Nokia 9 обманули с помощью пачки жвачки

Сканеры отпечатков пальцев должны обеспечить быстрый и безопасный доступ к смартфону. Однако некоторые пользователи нового Nokia 9 PureView обнаружили проблему безопасности в работе встроенного в дисплей сканера, сообщил портал @hi-tech.
Судя по всему, проблема носит программный характер: она начала проявляться после обновления Android. Согласно сообщениям в сети, пользователи могли получить доступ к устройствам других людей, быстро постукивая пальцами по экрану до тех пор, пока смартфон не «открывался».
Другие смогли пройти аутентификацию с помощью пачки жевательной резинки, монеты или кожаных перчаток. Пока от производителя комментариев не поступило.