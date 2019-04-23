21:27
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Экранный сканер отпечатков смартфона Nokia 9 обманули с помощью пачки жвачки

Сканеры отпечатков пальцев должны обеспечить быстрый и безопасный доступ к смартфону. Однако некоторые пользователи нового Nokia 9 PureView обнаружили проблему безопасности в работе встроенного в дисплей сканера, сообщил портал @hi-tech.

Судя по всему, проблема носит программный характер: она начала проявляться после обновления Android. Согласно сообщениям в сети, пользователи могли получить доступ к устройствам других людей, быстро постукивая пальцами по экрану до тех пор, пока смартфон не «открывался».

Другие смогли пройти аутентификацию с помощью пачки жевательной резинки, монеты или кожаных перчаток. Пока от производителя комментариев не поступило.
Ссылка:
просмотров: 238
Версия для печати
Материалы по теме
Смартфон Galaxy Fold с гибким экраном сломался за пару дней тестирования
В смартфонах Xiaomi и Redmi обнаружили опасное приложение
Вышел смартфон Nokia 9, который получил сразу пять камер
Популярные приложения тайно записывают происходящее на экране iPhone
Nokia готовит к выпуску новый кнопочный телефон
В WhatsApp нашли уязвимость, которая позволяет читать удаленные сообщения
Лучше отключить. Ошибка позволяет прослушивать почти любой iPhone
Изображения Nokia 9 в чехлах подтвердили — у смартфона пять фотокамер
У Samsung Galaxy Note9 проявились серьезные проблемы с камерой
Nokia презентовала недорогой телефон, «живущий» без подзарядки 21 день
Популярные новости
Куда попадают iPhone после &laquo;смерти&raquo; и&nbsp;что с&nbsp;ним происходит дальше Куда попадают iPhone после «смерти» и что с ним происходит дальше
Mercedes-Benz показал компактный семиместный кроссовер Mercedes-Benz показал компактный семиместный кроссовер
Редкий зеленый метеор пролетел в&nbsp;небе над восточным побережьем США Редкий зеленый метеор пролетел в небе над восточным побережьем США
В&nbsp;WhatsApp появятся анимированные стикеры В WhatsApp появятся анимированные стикеры
Бизнес
В&nbsp;первом квартале 2019 года ОАО &laquo;МАМ&raquo; обслужило более 795 тысяч пассажиров В первом квартале 2019 года ОАО «МАМ» обслужило более 795 тысяч пассажиров
Оператор&nbsp;О! подвел итоги первого телекоммуникационного форума в&nbsp;Оше Оператор О! подвел итоги первого телекоммуникационного форума в Оше
О! представил пилотный инновационный проект на&nbsp;телекоммуникационном форуме О! представил пилотный инновационный проект на телекоммуникационном форуме
Акция aitv: подключи телевидение и&nbsp;получи 1&nbsp;500 сомов на&nbsp;баланс Акция aitv: подключи телевидение и получи 1 500 сомов на баланс