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Техноблог

Обновленная кнопочная Nokia 6300 с WhatsApp, YouTube и Google вышла на рынок США

Фото HMD Global. Обновленная кнопочная Nokia 6300

Заместитель генерального директора HMD Global Юхо Сарвикас на своей страничке в социальной сети Twitter сообщил, что телефон Nokia 6300 4G теперь доступен в США по цене $70.

Телефон доступен в угольном, голубовато-зеленом и белом цветах. За небольшие деньги пользователи получат телефон с 2,4-дюймовым дисплеем, который находится над буквенно-цифровой клавиатурой.

Nokia 6300 4G оснащен однокристальной системой Snapdragon 210, 512 мегабайтами оперативной памяти и 4 гигабайтами флэш-памяти. Есть поддержка карт памяти емкостью до 32 гигабайт.

На задней панели VGA-камера со светодиодной вспышкой, которая может работать как фонарик. Телефон получил предустановленные приложения WhatsApp, Facebook, YouTube и Google Assistant. Модель, продаваемая в США, поддерживает две SIM-карты, 4G, точку доступа Wi-Fi и GPS. Телефон получил FM-радио и аудиоразъем.

Емкость аккумулятора — 1 500 мАч, его хватает на 27 дней в режиме ожидания.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/183581/
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