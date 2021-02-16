Обновленная кнопочная Nokia 6300 с WhatsApp, YouTube и Google вышла на рынок США

Заместитель генерального директора HMD Global Юхо Сарвикас на своей страничке в социальной сети Twitter сообщил, что телефон Nokia 6300 4G теперь доступен в США по цене $70.

Телефон доступен в угольном, голубовато-зеленом и белом цветах. За небольшие деньги пользователи получат телефон с 2,4-дюймовым дисплеем, который находится над буквенно-цифровой клавиатурой.

Nokia 6300 4G оснащен однокристальной системой Snapdragon 210, 512 мегабайтами оперативной памяти и 4 гигабайтами флэш-памяти. Есть поддержка карт памяти емкостью до 32 гигабайт.

US fans: Nokia 6300 4G, the smartest feature phone you’ll meet, now available in US! It’s got Whatsapp, Facebook, you can stream YouTube and stay on top of it all with Google Assistant. All that on 4G connectivity. Hurry! they're selling like hot cakeshttps://t.co/4SzCZWMyUS pic.twitter.com/RvQjD9ilJs — Juho Sarvikas (@sarvikas) February 11, 2021

На задней панели VGA-камера со светодиодной вспышкой, которая может работать как фонарик. Телефон получил предустановленные приложения WhatsApp, Facebook, YouTube и Google Assistant. Модель, продаваемая в США, поддерживает две SIM-карты, 4G, точку доступа Wi-Fi и GPS. Телефон получил FM-радио и аудиоразъем.

Емкость аккумулятора — 1 500 мАч, его хватает на 27 дней в режиме ожидания.