Представлены обновленные модели классических кнопочных телефонов Nokia

Nokia 6300 4G стал обновленной моделью классической модели Nokia 6300 из 2007 года — компания попыталась повторить успех бестселлера. Новый телефон стал самым доступным устройством на рынке, которое поддерживает WhatsApp и 4G. Еще он может работать как точка доступа для Wi-Fi, сообщил портал @hi-tech.

Дизайн нового Nokia 6300 не сильно отличается от оригинала. У него экран с диагональю 2,4 дюйма , одноядерный процессор и аккумулятор на 1500 мАч. Памяти немного — 4 мегабайта оперативной и 512 мегабайт встроенной. Есть слот для microSD до 32 гигабайта.

Цена Nokia 6300 4G — чуть больше пяти тысяч сомов.

Фото Nokia. Nokia 8000 4G

Более дорогой Nokia 8000 4G получил «премиальный» дизайн с корпусом из стеклообразного поликомпозита с хромированным покрытием.

У телефона экран больше — 2,8 дюйма , а процессор Snapdragon 210 из недорогих смартфонов. Поэтому у него есть не только приложение WhatsApp, но и YouTube.

У телефона 512 мегабайт оперативной памяти и 4 гигабайта постоянной, которую можно расширить картой microSD до 128 гигабайт. В остальном это типичный современный кнопочный телефон, который умеет звонить и выходить в интернет.

Цена Nokia 8000 4G — от 7,5 тысячи сомов. Оба телефона появятся на рынках стран СНГ в ноябре.