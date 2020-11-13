Представлены обновленные модели классических кнопочных телефонов Nokia

Nokia 6300 4G стал обновленной моделью классической модели Nokia 6300 из 2007 года — компания попыталась повторить успех бестселлера. Новый телефон стал самым доступным устройством на рынке, которое поддерживает WhatsApp и 4G. Еще он может работать как точка доступа для Wi-Fi, сообщил портал @hi-tech.
Дизайн нового Nokia 6300 не сильно отличается от оригинала. У него экран с диагональю
Цена Nokia 6300 4G — чуть больше пяти тысяч сомов.
Более дорогой Nokia 8000 4G получил «премиальный» дизайн с корпусом из стеклообразного поликомпозита с хромированным покрытием.
У телефона экран больше —
У телефона 512 мегабайт оперативной памяти и 4 гигабайта постоянной, которую можно расширить картой microSD до 128 гигабайт. В остальном это типичный современный кнопочный телефон, который умеет звонить и выходить в интернет.
Цена Nokia 8000 4G — от 7,5 тысячи сомов. Оба телефона появятся на рынках стран СНГ в ноябре.