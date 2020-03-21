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Техноблог

Легендарный телефон Nokia 5310 представили в новой версии

Nokia одна из немногих компаний, которая продолжает выпускать массовые кнопочные телефоны и заодно вызывает чувство ностальгии у фанатов. Специально для этого представили обновленную версию Nokia 5310 (2007 года) — его позиционировали как музыкальный телефон под брендом XpressMusic, сообщил портал @hi-tech.

Новый телефон сделали более современным, но он еще повторяет некоторые черты дизайна оригинальной модели, включая главную деталь — ярко-красные вставки по бокам.

На правой грани есть отдельные кнопки для управления музыкой. Все современные телефоны, даже кнопочные, умеют проигрывать mp3, так что в этом плане обновленная Nokia 5310 не удивит. Зато у него есть стереодинамики на лицевой панели.

@hi-tech
Фото @hi-tech. Оригинальный телефон Nokia 5310 и его обновленная модель
В остальном это классический современный кнопочный телефон с 2,4-дюймовым дисплеем, поддержкой microSD до 32 гигабайт и невероятной (в сравнении со смартфонами) автономностью — до 22 дней в режиме ожидания. Даже добавили камеру, но с VGA-разрешением.

Новая Nokia 5310 — это «звонилка», потому что она работает только в 2G-сетях. Зато она поддерживает установку двух SIM-карт. Получается запасной телефон для звонков, который заодно может быть плеером.

Старт продаж обновленного Nokia 5310 состоится до конца марта, цена — 39 евро.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/147299/
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