«Самый крепкий»: кнопочный телефон Nokia 800 Tough

Компания HMD Global, владелец бренда Nokia, открыла предзаказ на свой «самый крепкий телефон на сегодня». Новинку — Nokia 800 Tough — можно купить примерно за 8 тысяч сомов, сообщили «Вести.ru».

Телефон получил противоударный корпус и ориентирован на сотрудников предприятий и любителей экстремального отдыха. Аппарат защищен от песка, пыли и влаги по стандарту IP68: его можно погружать на глубину до полутора метров и держать там 30 минут.

Фото Nokia. Живучий Nokia 800 Tough

Также Nokia 800 Tough «защищен от случайных повреждений при падении с высоты до 1,8 метра на твердые поверхности, например, бетон», утверждает производитель.

Телефон отвечает и военному стандарту защиты MIL-STD-810G. В частности, это означает, что им можно пользоваться при температуре от -20 до +55 градусов. Аккумулятора аппарата хватит на 43 дня без подзарядки в режиме ожидания.

Фото Nokia. Живучий Nokia 800 Tough

Есть возможность использования карточек microSD объемом до 32 гигабайт и двух SIM-карт.

​Поставляется Nokia 800 Tough с предустановленными «Ассистентом» Google, WhatsApp и Facebook, реализована поддержка 4G-сетей. Также он может выступать в роли точки доступа для раздачи интернета на ноутбук или планшет.