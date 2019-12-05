01:19
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

«Самый крепкий»: кнопочный телефон Nokia 800 Tough

Фото Nokia. Живучий Nokia 800 Tough

Компания HMD Global, владелец бренда Nokia, открыла предзаказ на свой «самый крепкий телефон на сегодня». Новинку — Nokia 800 Tough — можно купить примерно за 8 тысяч сомов, сообщили «Вести.ru».

Телефон получил противоударный корпус и ориентирован на сотрудников предприятий и любителей экстремального отдыха. Аппарат защищен от песка, пыли и влаги по стандарту IP68: его можно погружать на глубину до полутора метров и держать там 30 минут.

Nokia
Фото Nokia. Живучий Nokia 800 Tough

Также Nokia 800 Tough «защищен от случайных повреждений при падении с высоты до 1,8 метра на твердые поверхности, например, бетон», утверждает производитель.

Телефон отвечает и военному стандарту защиты MIL-STD-810G. В частности, это означает, что им можно пользоваться при температуре от -20 до +55 градусов. Аккумулятора аппарата хватит на 43 дня без подзарядки в режиме ожидания.

Nokia
Фото Nokia. Живучий Nokia 800 Tough

Есть возможность использования карточек microSD объемом до 32 гигабайт и двух SIM-карт.

​Поставляется Nokia 800 Tough с предустановленными «Ассистентом» Google, WhatsApp и Facebook, реализована поддержка 4G-сетей. Также он может выступать в роли точки доступа для раздачи интернета на ноутбук или планшет.
Ссылка:
просмотров: 374
Версия для печати
Материалы по теме
«Неубиваемую» замену легендарному телефону Nokia 3310 представили в Берлине
Nokia готовит к выпуску новый кнопочный телефон
Изображения Nokia 9 в чехлах подтвердили — у смартфона пять фотокамер
Nokia презентовала недорогой телефон, «живущий» без подзарядки 21 день
Флагман Nokia 9 получит пять основных камер с оптикой от Zeiss
Nokia выпустит новый дешевый кнопочный телефон с поддержкой 4G
Nokia представила новый смартфон и беспроводные наушники
Фото смартфона Nokia с пятью камерами слили в Интернет
Производители представили новое поколение смартфонов Nokia
Nokia X: загадочный смартфон показали в рекламе
Популярные новости
К&nbsp;Земле приближается комета, прилетевшая из-за пределов Солнечной системы К Земле приближается комета, прилетевшая из-за пределов Солнечной системы
Смартфонам пророчат скорую &laquo;смерть&raquo;. Их&nbsp;заменят более технологичные гаджеты Смартфонам пророчат скорую «смерть». Их заменят более технологичные гаджеты
WhatsApp перестанет разряжать батареи смартфонов WhatsApp перестанет разряжать батареи смартфонов
Рассвет на&nbsp;Марсе сфотографировал ровер Curiosity Рассвет на Марсе сфотографировал ровер Curiosity
Бизнес
В&nbsp;MegaPay доступны онлайн-квитанции по&nbsp;услугам &laquo;Газпром&raquo; и&nbsp;&laquo;Северэлектро&raquo; В MegaPay доступны онлайн-квитанции по услугам «Газпром» и «Северэлектро»
Дело энергетиков. Открытое обращение экс-премьер-министров Кыргызстана Дело энергетиков. Открытое обращение экс-премьер-министров Кыргызстана
O!Store радует скидками на&nbsp;бестселлеры и&nbsp;все наушники! O!Store радует скидками на бестселлеры и все наушники!
KICB признан лучшим банком 2019 года в&nbsp;Кыргызской Республике KICB признан лучшим банком 2019 года в Кыргызской Республике
6 декабря, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 декабря, четверг
23:54
«Самый крепкий»: кнопочный телефон Nokia 800 Tough
23:31
В Кыргызстане создают систему наблюдения за контрольно-пропускными пунктами
23:04
Охотница, покоряющая ММА не только кулаками, но и вызывающей сексуальностью
22:43
Исполнитель из Кыргызстана споет в финале международного конкурса «Романсиада»
22:16
Неопытный водитель поставил трактор на дыбы и еле успел удрать от него