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Техноблог

«Неубиваемую» замену легендарному телефону Nokia 3310 представили в Берлине

Фото @hi-tech. Телефон Nokia 800 Tough

На выставке IFA 2019 в Берлине представили новый телефон Nokia 800 Tough с ударопрочным корпусом, защитой от воды и огромной автономностью. Об этом сообщил портал @hi-tech.

По его данным, в итоге новинка получилась даже надежнее и крепче, чем оригинальный Nokia 3310. В корпусе телефона целый набор разных материалов — прессованный полимер, стекловолокно, металл и резина. Все сделано, чтобы Nokia 800 Tough уверенно лежал в руке, а если и случайно выпадет, то без последствий.

Фото @hi-tech. Телефон Nokia 800 Tough

Ему не страшно получасовое погружение под воду, экстремальные температуры от −20 до +55 градусов, падение на бетон с высоты до двух метров, низкое давление и другие издевательства.

Такой телефон можно оставить на солнце на весь день, и ему ничего не будет, даже если пойдет сильный дождь, начнется ураган или что-то еще. Это телефон для походов, работы в экстремальных условиях, активного спорта и других задач, где важно иметь под рукой связь в любую минуту.

В Nokia 800 Tough есть даже специальное крепление для ремешка на руку или карабина. Вспышка телефона работает почти как профессиональный фонарь.

Новый телефон унаследовал от Nokia 3310 автономность. В отличие от современных смартфонов, ему не надо подключаться к интернету несколько раз в минуту, чтобы проверить уведомления или скачать обновление. Поэтому в режиме ожидания Nokia 800 Tough проработает 30 дней.

Фото @hi-tech. Nokia 800 Tough в сравнении с новой раскладушкой Nokia 2720 Flip

Но доступ к интернету у телефона есть, даже поддерживается LTE. В Nokia 800 Tough предустановлен базовый набор приложений — WhatsApp, «Поиск», «Карты» и голосовой ассистент от Google, а также браузер. В общем есть все, что может пригодиться для общения и навигации.

В остальном это классический современный кнопочный телефон с небольшим 2,4-дюймовым экраном и 4 гигабайтами встроенной памяти, есть слот для карты microSD.

В Европе Nokia 800 Tough будет стоить 109 евро.
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