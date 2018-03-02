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Техноблог

Motorola вслед за Nokia решила возродить свои легендарные телефоны

Фото из Интернета. Легендарная «раскладушка» Motorola RAZR V3

Глава Lenovo (контролирует бренд Motorola) Ян Юаньцин заверил, что его компания не отказалась от планов выпустить телефон-раскладушку. Компания намерена возродить аппарат Motorola RAZR V3, сообщил TechRadar.

«С новыми технологиями и складываемыми дисплеями вы скоро увидите больше и больше инноваций в каждом нашем смартфоне», — пообещал СЕО Lenovo и добавил, что «эти технологии будут реализованы очень скоро».

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Год назад на выставке MWC 2017 глава Lenovo впервые раскрыл планы перевыпустить телефон Motorola RAZR V3. Аппарат-раскладушка был одним из самых продаваемых девайсов 2004 года.

Реинкарнация старых телефонов становится трендом мобильного рынка. Например, год назад Nokia представила обновленную версию аппарата 3310, а несколько дней назад показали еще одну обновленную легенду — телефон 8110.
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