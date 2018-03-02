Motorola вслед за Nokia решила возродить свои легендарные телефоны

Глава Lenovo (контролирует бренд Motorola) Ян Юаньцин заверил, что его компания не отказалась от планов выпустить телефон-раскладушку. Компания намерена возродить аппарат Motorola RAZR V3, сообщил TechRadar.

«С новыми технологиями и складываемыми дисплеями вы скоро увидите больше и больше инноваций в каждом нашем смартфоне», — пообещал СЕО Lenovo и добавил, что «эти технологии будут реализованы очень скоро».

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Год назад на выставке MWC 2017 глава Lenovo впервые раскрыл планы перевыпустить телефон Motorola RAZR V3. Аппарат-раскладушка был одним из самых продаваемых девайсов 2004 года.

Реинкарнация старых телефонов становится трендом мобильного рынка. Например, год назад Nokia представила обновленную версию аппарата 3310, а несколько дней назад показали еще одну обновленную легенду — телефон 8110.