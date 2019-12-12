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Техноблог

Супербюджетный смартфон Nokia C1 на Android 9 Go уже представлен

HMD Global продолжает расширять линейку смартфонов Nokia, и очередной новинкой стал бюджетный аппарат Nokia C1.

Данная модель была разработана специально для Африки, Среднего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Презентация Nokia C1 была проведена в Кении. Аппарат получил максимально бюджетную конфигурацию, поэтому в качестве платформы был выбран Android 9.0 Pie Go Edition.

из Интернета
Фото из Интернета. Nokia C1

Новинка получила 5,45-дюймовый дисплей с разрешением 480×960 пикселей, камеры на 5 Мп и батарею на 2500 мАч. В основе смартфона лежит четырехядерный процессор с частотой 1,3 ГГц. Модель процессора не раскрывается.

Оперативной памяти в Nokia C1 установили 1 ГБ, а постоянной 16 ГБ. Работает смартфон в сетях 3G и имеет Wi-Fi, GPS и Bluetooth. В продаже Nokia C1 будет доступен в черном и красном цвете.
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