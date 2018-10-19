Сверхтонкий телефон размером с кредитку выпустили в Японии

В Японии выпустили рекордно тонкий телефон размером с кредитную карточку. Произвела его компания Kyocera.
Размеры смартфона — 91×55×5,3 миллиметра. По толщине это не абсолютный рекорд. В 2016 году выпустили Moto Z толщиной
Kyocera KY-01L создавали совместно с японским оператором связи NTT Docomo. Телефон получил монохромный экран на основе электронной бумаги диагональю
Аккумулятор у него емкостью 380 мАч (примерно как у некоторых умных часов). Вес устройства —
Работает телефон Kyocera на Android, поддерживает сети LTE. Камеры в гаджете нет. Его стоимость $285.