Сверхтонкий телефон размером с кредитку выпустили в Японии

В Японии выпустили рекордно тонкий телефон размером с кредитную карточку. Произвела его компания Kyocera.

Размеры смартфона — 91×55×5,3 миллиметра. По толщине это не абсолютный рекорд. В 2016 году выпустили Moto Z толщиной 5,2 миллиметра , но новинку можно носить в бумажнике.

Kyocera KY-01L создавали совместно с японским оператором связи NTT Docomo. Телефон получил монохромный экран на основе электронной бумаги диагональю 2,8 дюйма .

Фото из интернета. Kyocera KY-01L в сравнении с кредитной картой

Аккумулятор у него емкостью 380 мАч (примерно как у некоторых умных часов). Вес устройства — 47 граммов .

Работает телефон Kyocera на Android, поддерживает сети LTE. Камеры в гаджете нет. Его стоимость $285.