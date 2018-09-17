Захватывающие фото Эвереста и Великой Китайской стены из космоса

Российский космонавт Олег Артемьев в своем Twitter опубликовал снимок Эвереста — самой высокой горы на Земле. Даже из космоса она выглядит впечатляюще.

Кроме того, Олегу Артемьеву удалось сделать фото Великой Китайской стены.

«На днях снова пролетали над Китаем, и я решил сделать эту фотографию. Мне все-таки удалось поймать самый большой архитектурный памятник — Великую Китайскую стену! Очень давно за ней охотился!» — написал космонавт в Twitter.

Как отметил портал mail.ru, российские космонавты на МКС регулярно делают фотографии Земли и показывают самые интересные места с необычного ракурса. Для этого они используют обычные зеркальные камеры, длиннофокусные объективы и телеконверторы, которые позволяют добиться максимального увеличения.