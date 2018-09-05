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Первый в мире космический лифт создали в Японии

Фото Phys.org. На следующей неделе на японской ракете H-2B запустят испытательное оборудование космического лифта

Японские исследователи проведут испытания прототипа космического лифта. Устройство доставят на орбиту на следующей неделе с помощью ракеты-носителя H-2B, сообщил портал Phys.org.

Космический лифт — гипотетическое инженерное сооружение для вывода грузов в космос без использования ракет.

Основной компонент устройства — прочный трос, который тянется от поверхности Земли до орбитальной станции. Станция находится на геостационарной орбите, то есть над одной и той же точкой, и поддерживает трос за счет центробежной силы. По тросу перемещается грузовой подъемник.

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Прототип космического лифта — небольшой ящик с мотором размером 6 на 3 сантиметра, а также 10-метровый кабель, натянутый между двумя небольшими спутниками. Камеры на аппаратах позволят проследить за работой лифта.

Строительная компания Obayashi планирует использовать технологию нанотрубок, чтобы изготовить трос длиной 96 тысяч километров. Планируется, что к 2050 году с помощью лифта в космос можно будет отправлять туристов.
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