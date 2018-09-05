Первый в мире космический лифт создали в Японии

Японские исследователи проведут испытания прототипа космического лифта. Устройство доставят на орбиту на следующей неделе с помощью ракеты-носителя H-2B, сообщил портал Phys.org.
Основной компонент устройства — прочный трос, который тянется от поверхности Земли до орбитальной станции. Станция находится на геостационарной орбите, то есть над одной и той же точкой, и поддерживает трос за счет центробежной силы. По тросу перемещается грузовой подъемник.
Космический лифт — гипотетическое инженерное сооружение для вывода грузов в космос без использования ракет.
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Строительная компания Obayashi планирует использовать технологию нанотрубок, чтобы изготовить трос длиной 96 тысяч километров. Планируется, что к 2050 году с помощью лифта в космос можно будет отправлять туристов.