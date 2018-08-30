В России выпустили умные часы с голосовым помощником Алисой от «Яндекса»

«Яндекс» совместно с компанией Elari представил детские часы-телефон со встроенным голосовым помощником Алисой. Об этом сообщил портал RG Digital.

Стандартные функции часов включают в себя возможность голосовой или видеосвязи с ребенком и отслеживания его местоположения. Алиса привносит в устройство дополнительные функции, среди которых — математические задачи, игры (города, слова, «угадай песню» и так далее).

Специально для этих часов «Яндекс» адаптировал Алису под улучшенное понимание детской речи. Голосовой помощник может также поддерживать бытовой разговор и отвечать на детские вопросы.

Часы оснащены камерой, 1,3-дюймовым сенсорным экраном и кнопкой SOS, работают до трех дней в режиме ожидания. Цена начинается от 78,5 тысячи сомов.